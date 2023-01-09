Как сообщает издание «Свободная пресса» в своем материале, ученые из КНР провели успешные практические испытания конструкции собственной разработки, которая способна выдержать разогретый до температуры в 150 миллионов градусов по Цельсию газ. Данная камера-ловушка должна быть использована в экспериментальном китайском термоядерном реакторе.

Эксперты уверены, что развитие данной технологии в будущем может дать человечеству возможность полностью отказаться от использования природного газа и нефти. Отмечается, что в случае успеха по созданию термоядерного реактора, человечество получит доступ практически к нескончаемому запасу энергии.

На сегодняшний день китайские ученые и инженеры уже сообщили о готовности массового производства основных компонентов, которые необходимы для проведения очередных тестов, которые связаны с разработкой нового реактора, который будет основан на принципе термоядерного синтеза.