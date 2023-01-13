Ученые Колумбийского университета сообщили, что гиперметаболизм клеток приводит к тому, что они в ускоренном режиме начинают стареть. Соответствующую информацию передает Газета.ru.

Биологи смогли выяснить, что клетки, имеющие поврежденные заболеваниями митохондрии, удваивают свой расход энергии. И по итогу ускоренный метаболизм способен разрушать теломеры клеток, усиливая реакцию на воспалительные процессы и стресс. Укорачивание теломер (концевых участков хромосом) специалисты считают главной причиной старения.

Один из авторов научной работы Габриэль Штурм отметил, что в то время, когда клетки увеличивают затраты энергии для производства белков и других веществ, которые необходимы для их краткосрочного выживания, они расходуют ресурсы, обеспечивающие долгосрочное выживание.

Таким образом, люди, имеющие митохондриальные заболевания, испытывают постоянную усталость и непереносимость физических нагрузок.