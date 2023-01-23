В США в городе Орландо прошел международный конкурс красоты «Мисс Вселенная – 2023». По словам участницы из Украины Виктории Апанасенко, организаторы конкурса не дали ей возможности высказать свою позицию относительно Российской Федерации.

Соответствующее заявление украинская модель, которая является обладательницей титула «Мисс Украина», сделала во время интервью украинскому изданию KP.UA. По словам украинки, во время финала на сцену были приглашены другие участницы конкурса, а вот ее не пригласили. Она отметила, что за день до финала видео с ней было записано организаторами мероприятия. Эту видеозапись показали во время трансляции финала «Мисс Вселенная».

Виктория Апанасенко надеялась, что у нее будет возможность выступить перед жюри и зрителями со своей речью, в которой она хотела высказаться о конфликте на Украине и напомнить миру об антироссийской позиции. Однако по итогу организаторы конкурса не дали ей микрофон, поэтому речь с антироссийскими высказываниями участница из Украины произнести не смогла.