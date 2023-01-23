Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США в городе Орландо прошел международный конкурс красоты «Мисс Вселенная – 2023». По словам участницы из Украины Виктории Апанасенко, организаторы конкурса не дали ей возможности высказать свою позицию относительно Российской Федерации.

Соответствующее заявление украинская модель, которая является обладательницей титула «Мисс Украина», сделала во время интервью украинскому изданию KP.UA. По словам украинки, во время финала на сцену были приглашены другие участницы конкурса, а вот ее не пригласили. Она отметила, что за день до финала видео с ней было записано организаторами мероприятия. Эту видеозапись показали во время трансляции финала «Мисс Вселенная».

Виктория Апанасенко надеялась, что у нее будет возможность выступить перед жюри и зрителями со своей речью, в которой она хотела высказаться о конфликте на Украине и напомнить миру об антироссийской позиции. Однако по итогу организаторы конкурса не дали ей микрофон, поэтому речь с антироссийскими высказываниями участница из Украины произнести не смогла.

Вам может понравиться

Издание RT сообщило о переброске карательных подразделений ВСУ в Купянск Харьковской области

Жители Купянска в Харьковской области не скрывают своей ненависти к украинским боевикам, контролирующим город. Об этом сообщило даже британское издание The Economist. Не исключено, что именно поэтому в населенный пункт

МК: Клупов объяснил успех ЧВК «Вагнер» под Артемовском грамотной тактикой ведения боя

Частная военная компания “Вагнер” грамотно использует штурмовые группы, работающие в связке с танковыми подразделениями, поддерживающими наступление пехоты. Кроме того, она задействует тактику беспрерывного преследования противника, которая и обеспечивает успех в

Опубликованы видеокадры масштабных разрушений в боях за освобождение Соледара

Украинские боевики в стремлении удержать контроль над Соледаром оборудовали огневые точки и опорные пункты практически в каждом жилом здании. Это привело к масштабным разрушениям в городе, рассказал портал “Военное дело”.