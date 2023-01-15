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Российская операция по освобождению Соледара застала врасплох украинских боевиков. Для Киева прорыв обороны с северного направления стал полнейшей неожиданностью, рассказал РИА Новости боец ВС РФ, принимавший участие в установлении контроля над городом.

«Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. То есть противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны», – пояснил военнослужащий.

Он также отметил, что российские ВС в быстром темпе продвинулись к центру Соледара, не увязая в локальных перестрелках, что дало им возможность заблокировать снабжение украинской армии. Боевики остались без боеприпасов и иных ресурсов, что предопределило исход Соледарской операции.

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