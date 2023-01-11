На севере Европы в болотах были обнаружены сотни мумифицированных тел, которые пробыли в торфяных залежах более 7 тысяч лет. Тайну «болотных тел» ученые разгадывают и по сей день. Как сообщает британское издание Daily Mail, тысячелетние мумии, обнаруженные в болотистых местах северной Европы шокируют как общественность, так и многих ученых. Археологами было найдено более тысячи законсервированных тел людей, пролежавших в болотах по несколько тысяч лет. Мумии археологи обнаружили в 266 местах по всей Европе.

Изучив трупы найденных тысячелетних людей, которые естественным образом законсервировались в торфяных болотах, ученые смогли составить представление о жизни этих людей тысячи лет назад. В большинстве случаев, людей, найденных в болотах, постигла ужасная смерть, прежде чем их тела были выброшены в заболоченную местность.

По словам ученых, большинство людей, скорее всего, были принесены в жертву, согласно существовавшим в те времена ритуалам. По итогу анализа тел, специалисты пришли к выводу, что многие найденные люди были подвержены насильственной смерти, путем ударов по голове, повешенья и различного рода колотых ранений.