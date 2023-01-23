Давид Арахамия, возглавляющий украинскую партию “Слуга народа”, анонсировал много “посадок” весной текущего года. Речь идет о коррупционных скандалах во властных структурах Украины, из-за которых могут полететь головы высоких чинов в СБУ, Минобороны и даже Офисе президента Украины.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с журналистами “МК” прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что во властных структурах Украины могут конкурировать ставленники Соединенных Штатов и Великобритании. Так, Национальное антикоррупционное бюро страны, которое занимается расследованиями ряда случаев, курируется Вашингтоном.

Не исключено, что целью этих скандалов являются руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко, занимающий пост его заместителя. Они ориентируются на Великобританию и потому могли стать неугодными для американских ставленников.