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Военный корреспондент Альгис Микульскис раскрыл изданию “Царьград” подробности трагедии в Макеевке, где по зданию ПТУ с российскими мобилизованными был нанесен удар из украинской РСЗО HIMARS.

Военкор пояснил, почему взрыв был столь сильным, что разрушил здание. Боевики ВСУ выпустили по нему три ракеты, после чего сдетонировали боеприпасы, находившиеся внутри. Это привело к трагичным последствиям. Микульскис отметил, что число погибших пока точно не установлено, но называть его все равно никто не будет, так как потери являются секретной информацией.

«Чтобы избежать таких жертв и потерь, нужно просто побеждать. Ну, это, собственно, всё, что я могу сказать», – подвел итог корреспондент, отметив, что ВС РФ участвуют в боевых действиях и без потерь в них обойтись невозможно.

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