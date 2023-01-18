Немецкие танки Leopard традиционно называются лучшими в мире, однако предыдущая их модификация 2A4 серьезно подмочила свою репутацию в Сирии. Выяснилось, что с «Леопардами» можно без особого труда бороться с помощью старых советских ПТРК «Малютка», которые легко уничтожали натовские боевые машины, пишет издание The National Interest.

Военный эксперт Себастьен Роблин рассказал, что «Леопарды» разрабатывались как оружие против советских и российских танков. Они вполне способны выполнять эту задачу, так как имеют 120-миллиметровую пушку «Рейнметалл», а также оснащены тепловизионными прицелами, позволяющими в несколько раз увеличивать потенциальную цель и обнаруживать ее с большого расстояния.

Несмотря на это, в Сирии немецкие танки не сумели себя проявить. Они уничтожались противотанковыми комплексами «Конкурс» и ракетами АТ-7«Метис», так как курды нашли уязвимости в днище и бортах боевых машин.

Турки после этого начали требовать модернизации танков, что привело к появлению более защищенных «Леопард 2A7V». Анкара рассчитывала на обновление активной защиты, однако до настоящего времени эта проблема не решена.

В любом случае противотанковые ракетные комплексы способны справляться с «Леопардами», поэтому если эти танки появятся в распоряжении не способных с ними обращаться украинцев, вероятность уничтожения натовской техники будет достаточно высокой.