Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкие танки Leopard традиционно называются лучшими в мире, однако предыдущая их модификация 2A4 серьезно подмочила свою репутацию в Сирии. Выяснилось, что с «Леопардами» можно без особого труда бороться с помощью старых советских ПТРК «Малютка», которые легко уничтожали натовские боевые машины, пишет издание The National Interest.

Военный эксперт Себастьен Роблин рассказал, что «Леопарды» разрабатывались как оружие против советских и российских танков. Они вполне способны выполнять эту задачу, так как имеют 120-миллиметровую пушку «Рейнметалл», а также оснащены тепловизионными прицелами, позволяющими в несколько раз увеличивать потенциальную цель и обнаруживать ее с большого расстояния.

Несмотря на это, в Сирии немецкие танки не сумели себя проявить. Они уничтожались противотанковыми комплексами «Конкурс» и ракетами АТ-7«Метис», так как курды нашли уязвимости в днище и бортах боевых машин.

Турки после этого начали требовать модернизации танков, что привело к появлению более защищенных «Леопард 2A7V». Анкара рассчитывала на обновление активной защиты, однако до настоящего времени эта проблема не решена.

В любом случае противотанковые ракетные комплексы способны справляться с «Леопардами», поэтому если эти танки появятся в распоряжении не способных с ними обращаться украинцев, вероятность уничтожения натовской техники будет достаточно высокой.

Вам может понравиться

Ведущий «Поле Чудес» Якубович пошутил про чукчей, но участница с Камчатки не обиделась

Известный ведущий популярной развлекательной программы «Поле Чудес» Леонид Якубович попал в скандал, когда неудачно пошутил про чукчу в одном из эфиров. Шутку он рассказал после того, как получил в качестве

Власти Украины поблагодарили Запад за еще не поставленное оружие для ВСУ

Юлия Свириденко, возглавляющая министерство экономики Украины, высказала благодарность Великобритании, Германии и другим западным странам за обещанную тяжелую бронетехнику. Надо отметить, что боевые машины еще даже не отправлены на Украину. Мало

Военный аналитик Шурыгин: ВСУ вынуждены сдвигать линию обороны либо идти в самоубийственную контратаку

Украинские ВС после потери Соледара, являвшегося центральным узлом обороны, оказались в тупике. Сейчас у них лишь два варианта дальнейших действий – отводить свои подразделения от Артемовска либо переходить в контрнаступление.