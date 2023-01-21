Американский наемник Дэниел Свифт, который принимал участие в боевых действиях в зоне СВО на стороне Киева, погиб в бою, рассказало издание Time со ссылкой на ВМС США.

Отмечается, что морской пехотинец, который по документам Военно-морских сил Соединенных Штатов с 2019 года считается дезертиром, участвовал в боях в качестве наемника. Его подразделение должно было отразить наступление российских войск, но с задачей не справилось.

В результате Свифт получил несколько пулевых ранений, от которых и скончался. Напомним, что ранее издание The Washington Post сообщило, что количество наемников на Украине значительно уменьшилось по сравнении с первыми месяцами боевых действий. Журналисты уточняют, что речь идет об американцах, а также пишут, что некоторые просто хотели сделать сэлфи в зоне боевых действий и быстро вернуться обратно, другие же сбежали на Украину от правосудия, так как были обвинены в кражах или более тяжелых преступлениях.