Отправка Киеву боевых самолётов – слишком рискованный шаг, который значительно усилит эскалацию в зоне российско-украинского конфликта. Следовательно, в ближайшее время поставок британских истребителей ждать не стоит. Так в королевских ВВС Великобритании прокомментировали вероятность поставок самолётов Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The Telegraph – передаёт ТАСС.

Ранее киевские власти заявляли, что после того, как Запад согласился поставить в распоряжение ВСУ тяжёлые танки, Украина будет добиваться от партнёров отправки истребителей. В ответ на это в Лондоне отметили, что обучение украинских пилотов управлять, например, самолётами Typhoon заняло бы несколько лет. При этом власти Великобритании в настоящее время не готовы подливать масла в огонь военного конфликта в Восточной Европе.

Источник The Telegraph добавил, что Украина запрашивала также дальнобойные ракеты. Такие поставки пока тоже не рассматриваются, однако “полностью не исключаются”, добавил собеседник издания.