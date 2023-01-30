Для Великобритании станет настоящей трагедией попадание танков “Челленджер 2” в руки России. Эти боевые машины надежно защищены уникальной броней под неофициальным названием Чобхэм, а также используют эксклюзивное вооружение, пишет издание The Sun.

Чтобы не допустить потери украинскими ВС британских танков, Лондон уже поставил Киеву два условия поставок техники. Первое гласит, что Challenger 2 нельзя использовать в “рискованных боях” и “опасных зонах”. Каким образом будут оцениваться риски, не сообщается. Как и то, зачем вообще нужна бронетехника, которую запрещено задействовать в бою.

Второе условие – это спасение британских танков любой ценой. То есть, если украинцы попадают под огонь российских ВС, они первым делом должны думать о технике, а уж потом о собственной жизни. Одно из предложений – создание специальных эвакуационных команд в составе 10-15 человек, которые будут заниматься исключительно “Челленджерами”, которые подбиты или повреждены.