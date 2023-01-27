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Британский таблоид The Sun опубликовал материал, в котором рассказывается о жительнице Бразилии, заключившей официальный семейный союз со своим родственником. Согласно информации издания, 30-летняя бразильянка по имени Дебора Пейшото вышла замуж за своего троюродного брата, который, вдобавок, еще практически вдвое старше ее.

По рассказам женщины, после вступления в романтическую связь со своим родственником, она столкнулась с массой осуждения окружающих. Со слов Деборы, со своим будущим мужем Андерсоном Алвестом Пейшотом она познакомилась в доме своих родителей. Она утверждает, что это была любовь с первого взгляда. Несмотря на родственные связи и разницу в возрасте, Дебора решилась выйти замуж за своего возлюбленного. Они состоят в законном браке уже шесть лет и, по словам женщины, она счастлива со своим супругом.

Однако, Дебора регулярно сталкивается с критикой в свою сторону в социальных сетях. Большинство комментаторов пишут, что Дебора вышла замуж за своего троюродного брата из-за его высокого финансового положения. Но женщина старается не обращать внимания на критику в Сети, так как считает, что все гневные комментарии люди пишут из-за обычной зависти.

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