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Российские ВС существенно «изменили ритм» боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине впервые после оставления ряда населенных пунктов, пишет американское издание The New York Times. Военные эксперты поясняют, что освобождение Соледара и установление практически полного контроля над Марьинкой открывают для ВС РФ новые горизонты.

Так американские журналисты прокомментировали заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об освобождении Соледара, зачистке окраин города и боях в центре с подразделениями противника, оказавшимися в котле.

При этом они отметили, что не слишком доверяют информации российской стороны об освобождении города. Но стремительный его штурм все же демонстрирует явное «изменение ритма» спецоперации.

Американские эксперты также признают, что освобождение Соледара и Артемовска позволит ВС РФ обрести мощный плацдарм для наступления в любом направлении и полного изгнания украинской армии с территории Донбасса.

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