Издание The List, ссылаясь на проведенное учеными исследование, пишет, что семейные пары, чья разница в возрасте между партнерами не превышает трех лет, легче справляются с различными трудностями семейной жизни а также имеют более крепкие отношения.

При этом в исследовании ученых отмечается, что семейные пары, где разница в возрасте партнеров большая, удовлетворенность отношениями в браке намного ниже. Также такие семейные пары плохо справляются с жизненными трудностями и плохо адаптируются к потребностям друг друга.

Для пар с большой разницей в возрасте такие проблемы, как нехватка денежных средств семейного бюджета, совместное воспитание детей, болезни и другие важные события семейной жизни могут стать причиной постоянных ссор.

При этом, как установили ученые, наиболее крепкие семейные отношения по статистике имеют пары, разница в возрасте которых не превышает трех лет. Ученые считают, что данная закономерность обусловлена тем фактом, что партнеры переживают похожие этапы своей жизни одновременно, поэтому лучше понимают друг друга.