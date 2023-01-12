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Отсутствие танков и другой тяжелой техники не позволит Украине перейти в наступление и восстановить контроль над территориями, уже освобожденными российскими войсками, считают западные политики, мнение которых опубликовало британское издание Independent.

В публикации приводится заявление Тобиаса Эллвуда, возглавляющего Комитет Палаты общин Великобритании по обороне. Он высказался в том духе, что НАТО может сделать намного больше для Киева, но почему то этого не делает, из-за чего Альянс фактически оказался на «скамье подсудимых». Для активизации действий украинских войск и «возвращения территорий» под контроль ВСУ необходимы основные боевые танки, а также другая техника натовского образца.

Другие чиновники, мнение которых приводит издание, уверены, что шансов у Киева на отвоевание территорий минимальны. ВСУ и российские войска в настоящий момент вступили в «слишком близкое соприкосновение», соотношение сил между ними сбалансировано «чрезвычайно тонко», поэтому если украинское командование не изменит свою военную позицию, оно не сможет восстановить территориальную целостность страны.

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