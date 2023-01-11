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Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине, однако сами они не знают, какие цели преследуют в этом противостоянии. С такой проблемой США сталкивались в Афганистане и Ираке и до сих пор не научились правильно расставлять приоритеты, сообщил военный разведчик Фрэнк Ледвидж.

В своей публикации в издании The Guardian он отметил, что Вашингтон постоянно говорит о «защите демократии», «соблюдении прав человека», «поддержке территориальной целостности Украины». Но это не более, чем пустые заявления, в которых не содержится никаких военных целей.

По мнению эксперта, если США продолжат бесцельный и бессмысленный конфликт на Украине, они добьются лишь увеличения совершенно ненужных жертв. Поэтому им необходимо срочно определяться с теми задачами, которые должны быть решены на Украине.

Ледвидж напомнил, что одну из целей озвучил глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший о необходимости ослабить Россию. Глава Госдепа Энтони Блинкен также заявил, что задача кроется в истощении ВС РФ, для чего на Украину нужно продолжать поставлять оружие. При этом ни одна из озвученных целей не содержит даже намека на «возвращение Крыма и Донбасса», на восстановление территориальной целостности Украины. Единственное, чего хотят США – поставлять как можно больше оружия, продлевать противостояние и, тем самым, увеличивать количество жертв.

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