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Украинские военные все чаще упоминают о возможности отступления из Артемовска (Бахмута). Они отлично видят, что ВСУ в боях за город несут колоссальные потери и не хотят продолжать противостояние, пишет издание Global Research.

Авторы публикации отмечают, что в ситуации с Бахмутом Киеву не удастся вводить весь мир в заблуждение, заявляя об отсутствии стратегической значимости города, как это было в Северодонецке и Лисичанске. Бои за Артемовск продолжаются с лета прошлого года, а киевские функционеры неоднократно твердили, что не намерены сдавать столь важный транспортный узел.

Если сейчас ВСУ начнут отступление, это в глазах всей планеты станет поворотным моментом, способным изменить представление о специальной военной операции.

«В самой кровавом и важном сражении конфликта русские, по сути, находятся на пороге победы. Бахмут – восточный транспортный узел, который может стать поворотным пунктом в глазах более широкой аудитории», – пояснили журналисты.

Также они отметили, что после освобождения российскими ВС Соледара гарнизон ВСУ в Артемовске остался без снабжения, так как все дороги к городу перекрыты либо находятся под огневым контролем РФ.

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