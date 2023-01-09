На фоне Германии и США, которые усилили поставки вооружений на Украину, Великобритания “потеряла свой голос”. Это может свидетельствовать, что у Лондона всё меньше желания предоставлять Украине военную помощь. Такое мнение высказал экс-руководитель Генштаба британских Сухопутных сил Ричард Даннат в своей статье для The Daily Telegraph. Об этом пишет “Газета.ру”.

Бывший высокопоставленный военный указал, что правительство Великобритании в последнее время не делало заявлений о поставках тяжёлой техники на Украину. Такая ситуация подчёркивает, что возможности Британии предоставлять оружие ограничены, считает Даннат. Также он сообщил, что в последнее время армия Великобритании сталкивалась с недофинансированием.

Западные страны стали усиленно поставлять вооружение Киеву после начала специальной военной операции России в Донбассе. В конце прошлого года стало появляться всё больше сообщений о том, что арсеналы западных стран стремительно пустеют, из-за чего оказывать военную помощь в первоначальных объёмах становится для некоторых государств НАТО всё более трудной задачей.