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Украина станет действовать более нагло в ходе боевых действий, что уже подтверждается увеличением количества атак на российскую территорию, пишет издание The Daily Beast. Отмечается, что Киев планирует расширить перечень способов ударов по РФ, что будет заметно уже в ближайшие дни.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, называют последние атаки на приграничные районы России «многогранными» действиями ВСУ. При этом они напоминают, что Киеву следует признавать подобные удары, так как в противном случае его тактика вряд ли сработает.

«Если Украина проведет, а затем признает большее количество ударов по российской территории, это может свидетельствовать о новой главе в конфликте», – пояснил журналистам дипломат Джей Трусдейл.

Не исключено, что Киев действительно начнет действовать в соответствии с поговоркой «Наглость – второе счастье» и попытается усиленно атаковать территорию России. Однако стоит напомнить, что для этой цели у ВСУ нет ничего, кроме примитивных устаревших БПЛА, которые сбиваются ПВО РФ.

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