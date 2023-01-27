ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

“Чистое безумие”. Так охарактеризовал планы Киева и Вашингтона по возврату Крыма в состав Украины ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Об этом сообщает РИА “Новости”.

В эфире журналист назвал полуостров “важнейшим портом России”, попытки забрать который неминуемо приведут к началу ядерной войны. Её ни Украина, ни США не смогут пережить. Причин сомневаться в том, что Москва в ответ на нападение на полуостров применит стратегическое вооружение, нет – отметил Карлсон.

Кроме этого телеведущий обратил внимание, что ранее власти Украины сотрясал коррупционный скандал, на фоне которого некоторые высокопоставленные чиновники подали в отставку. Карлсон в этой связи заметил, что для своих геополитических амбиций США наняли не того партнёра в Восточной Европе.

О планах вернуть полуостров Крым в состав Украины ранее заявляли власти в Киеве. Белый дом со своей стороны не исключал, что в этой операции поддержит ВСУ.

Вам может понравиться

Советник главы офиса Зеленского «предрек» внутренний конфликт в России и удары по крупным городам

Киев с подачи Запада с самого начала мечтал не столько о победе над РФ на поле боя, а о развале России из-за многочисленных санкций и давления на страну со стороны

Военкор Линин: Поставки танков Abrams и Leopard принесут новые проблемы ВС Украины

Киев столкнется с серьезными проблемами из-за поставок на Украину тяжелых танков “Леопард” из Германии и “Абрамс” из США, рассказал порталу Ura.ru военный корреспондент Евгений Линин. Он пояснил, что в распоряжении

The Telegraph: британские власти пока не намерены отправлять на Украину истребители

Отправка Киеву боевых самолётов – слишком рискованный шаг, который значительно усилит эскалацию в зоне российско-украинского конфликта. Следовательно, в ближайшее время поставок британских истребителей ждать не стоит. Так в королевских ВВС