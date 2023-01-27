“Чистое безумие”. Так охарактеризовал планы Киева и Вашингтона по возврату Крыма в состав Украины ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Об этом сообщает РИА “Новости”.

В эфире журналист назвал полуостров “важнейшим портом России”, попытки забрать который неминуемо приведут к началу ядерной войны. Её ни Украина, ни США не смогут пережить. Причин сомневаться в том, что Москва в ответ на нападение на полуостров применит стратегическое вооружение, нет – отметил Карлсон.

Кроме этого телеведущий обратил внимание, что ранее власти Украины сотрясал коррупционный скандал, на фоне которого некоторые высокопоставленные чиновники подали в отставку. Карлсон в этой связи заметил, что для своих геополитических амбиций США наняли не того партнёра в Восточной Европе.

О планах вернуть полуостров Крым в состав Украины ранее заявляли власти в Киеве. Белый дом со своей стороны не исключал, что в этой операции поддержит ВСУ.