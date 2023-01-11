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Народ Соединённых Штатов Америки находится в неведении относительно реальной ситуации, которая сложилась на Украине. Власти США замалчивают правду. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон – сообщает РИА “Новости”.

Карлсон указал, что последние 11 месяцев многие американские СМИ рассказывают о “побеждающей Украине”. А всех тех, кто думает иначе, тут же обвиняют “в работе на Россию”. Телеведущий указал, что американцы вынуждены придерживаться такой позиции, потому что “собственных источников информации на Украине у них нет”.

Телеведущий Fox News предположил, что следящие за событиями на Украине американцы должны были испытать шок после того, как в газете The Washington Post вышла авторская колонка экс-секретаря Госдепа Кондолизы Райс и бывшего главы оборонного ведомства США Роберта Гейтса. В ней бывшие высокопоставленные чиновники рассказали, что Украина “сильно проигрывает” и обязательно проиграет, если США не продолжит оказывать серьёзную военную помощь и поддерживать украинскую экономику многомиллиардными вливаниями, а также если не “сразится с Россией напрямую”.

По мнению Карлсона, такую информацию до американцев властям следовало бы донести раньше, до того как Конгресс США одобрил многомиллиардный пакет помощи киевскому режиму.

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