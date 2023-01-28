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Великобритания готова передать Киеву имеющиеся у нее на вооружении истребители F-16 американского производства. Но сделает она только в том случае, если российские войска будут выведены с территории Украины, сообщило издание The Daily Telegraph.

По словам авторов публикации, вопрос отправки на Украину истребителей обсуждается в военном командовании Великобритании. Однако эти самолеты Киев может получить только для патрулирования воздушного пространства в рамках охраны границ. То есть, после вывода российских войск с украинской территории.

Некоторые представители Минобороны и других военных ведомств Великобритании считают такой подход неправильным и заявляют, что Лондон должен отправлять на Украину значительно больше оружия. Но это лишь отдельные мнения, не влияющие на решения в целом.

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