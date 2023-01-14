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Украина уже растеряла легкую бронетехнику, которую получила от стран Восточной Европы. Именно поэтому Соединенные Штаты отправляют в Киев свои боевые бронированные машины Stryker.

В Народной милиции ДНР рассказали агентству ТАСС, что в распоряжении Киева было большое количество БМП-1 советского образца, однако российские ВС быстро уничтожают такие машины. Украине больше неоткуда брать новые боевые машины пехоты, так как запасы Восточной Европы уже истощены.

Американские бронетранспортеры Stryker ожидает та же судьба, так как они способны защищать боевиков только от стрелкового оружия. Выстрел из гранатомета или штатного вооружения российских БТР их броня точно не выдержит.

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