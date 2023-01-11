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Компьютерные игры оказались не таким уж пустым занятием “на гражданке”. Танкисты 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа рассказали, как такого рода развлечения помогли им в Донбассе. Об этом сообщает РИА “Новости”. В соответствующей публикации информагентства приводится видеозапись со словами военных.

Один из военнослужащих (боец-доброволец с позывным “Дим Димыч”) рассказал, что он и его товарищи в мирное время “играли в танчики”. Уже на линии фронта это помогло им выработать стратегию борьбы с техникой неприятеля. “Дим Димыч” также признался, что первое время на линии боевого соприкосновения было страшно, но со временем все “привыкли к этой работе”.

Ранее танкисты рассказали РИА “Новости”, что они работают с закрытых огневых позиций. Однако периодически случаются прямые столкновения с тяжёлой техникой противника.

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