В Николаеве на Украине замечено два немецких танка “Леопард”, написал телеграм-канал WarGonzo. Отмечается, что тягачи с боевыми машинами транспортировали их на местный бронетанковый завод.

Аналитики канала пояснили, что шумиха в прессе по поводу отказа Германии передавать Украине тяжелые танки “Леопард” затеяна лишь для того, чтобы выиграть время и изменить закон Kriegswaffenkontrollgesetz, запрещающий реэкспорт боевой техники. То есть, ее передачу третьими странами. Но это только бюрократическая формальность.

На самом деле, танки уже поставляются на Украину, поэтому публикации в СМИ вполне могут оказаться отвлекающим маневром.

В Николаеве было замечено только две единицы, однако не исключено, что Киев получил гораздо больше танков Leopard 2.