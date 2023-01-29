Любые попытки Киева с помощью США “склеить Украину” завершатся позорным провалом. Ни Крым, ни республики Донбасса вернуть уже не удастся, так как жители этих регионов хотят быть частью России, пишет американское издание The American Conservative.

Журналист Майкл Уоррен Дэвис, публикацию которой представляет РИА Новости, заявил, что поставки на Украину оружия для ударов по Крыму – это “отвратительная идея”. Жители полуострова еще в 1994 году четко высказались за свое присоединение с Россией. Однако украинские власти тогда отменили результаты вполне официального референдума и лишили Крым автономии.

Уже тогда Киев позволял себе предпринимать репрессивные меры в отношении крымчан, что лишь усиливало их желание отсоединиться от Украины. Практически такая же ситуация возникла на Донбассе в 2004 году, когда произошла так называемая “Оранжевая революция”, по сути являвшаяся государственным переворотом.

Сейчас жители обоих регионов хотят быть с Россией и Киеву никогда не заставить их отказаться от этого желания. Поэтому любые попытки атаковать полуостров будут считаться агрессией.