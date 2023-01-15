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Блогер из Челябинской области Евгений Волосов, который в настоящий момент участвует в специальной военной операции на Украине, опубликовал в Сети фотографии своего танка Т-90М «Прорыв», передает портал Ura.ru.

«Наш танчик Т-90М. Экипаж ждет не дождется, ну где эти немецкие, американские любые танки», – подписал фотографию блогер.

Он также отметил, что российские ВС в ходе спецоперации используют также новейшие боевые машины Т-14 «Армата» и самоходные артиллерийские установки на базе все того же Т-90 «Коалиция». Эта бронетехника приспособлена для решения любых задач независимо от их сложности и может расправляться с натовскими образцами.

Напомним, что ранее военные эксперты отмечали, что Т-90М «Прорыв» на Украине откроют сезон охоты на немецких «Леопардов».

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