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Военный аналитик Алексей Суконкин рассказал, почему боевые машины пехоты Bradley, которые на Украину отправляют Соединенные Штаты, являются опасным оружием. Все дело в том, что на эти БМП устанавливаются противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW.

Это делает американскую технику весьма опасной для танков. Не исключено, что Соединенные Штаты специально приняли решение отправить на Украину именно их. Главная цель – испытать BGM-71 TOW в условиях реального боя и проверить, насколько эффективными они будут против российской бронетехники.

Сейчас украинских боевиков обучают использованию БМП Bradley. Примерно через месяц эти машины поступят на линию соприкосновения. После того, как ВСУ освоят процесс управления ними, США вполне могут нарастить поставки. Поэтому российским войскам уже сейчас нужно задуматься о противодействии БМП с мощными противотанковыми комплексами.

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