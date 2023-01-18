Портал Eurogamer опубликовал комментарий представителей студии CD Projekt RED в ответ на слухи, о привлечении к проектам студии порноактриссы Bunny Marthy. Представитель разработчиков компьютерных игр заявил, что их студия не сотрудничает с порноактриссой Bunny Marthy.

Также представитель студии заявил, что опубликованная в Сети фотография актрисы не была сделана в мокап-студии CD Projekt RED. Напомним, что в октябре 2022 года в Сети появилась фотография порноактрисы, одетой в костюм для захвата движений, которая была сделана на фоне доски с изображением логотипа игры The Witcher 3: Wild Hunt.

Тогда почитатели серии игр про Ведьмака решили, что студия CD Projekt RED решила сотрудничать с порноактрисой для создания The Witcher 4 или другого игрового проекта студии.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что студия CD Projekt RED смогла успешно договориться об условиях урегулирования коллективного иска из-за релиза игры Cyberpunk 2077. Условия договора следующие: студия выплачивает истцам 1,85 млн долларов, при этом акционеры отзывают свои претензии.