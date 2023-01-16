500 боевиков ВСУ, которые начали обучение в Германии под руководством натовских инструкторов, будут представлять серьезную опасность для ВС РФ, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он отметил, что Альянс намерен готовить не пехотинцев, а артиллеристов, танкистов и ракетчиков, передает портал “НСН”.

Кроме того, Стрелков прокомментировал решения стран НАТО об отправке на Украину тяжелой бронетехники натовского образца. По его мнению, к весне в распоряжении ВСУ появится 200-300 танков. За это время боевики смогут завершить обучение, что позволит Киеву сформировать целый танковый корпус примерно в апреле-мае.

Ключевым свойством западной техники, представляющей опасность для ВС РФ, Стрелков назвал применение современных технологий связи и наблюдения. Разведка, осуществляемая со спутников, а также возможность быстрой передачи информации непосредственно в подразделения, дают возможность своевременно получать данные о планах российских войск.

Напомним, что о начале обучения боевиков ВСУ ранее заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Он уточнил, что 500 военнослужащих будут учиться на протяжении 5-8 недель.