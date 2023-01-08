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ВСУ атаковали поселок Новый Свет в ДНР, где располагается одна из самых крупных в регионе Старобешевская ТЭС. Пресс-служба администрации района сообщает о повреждениях станции и возможном наличии пострадавших.

На момент удара на станции могло находиться минимум два человека, которые сейчас под завалами. Это сотрудники ТЭС, рассказали в администрации.

Ранее в СЦКК сообщили, что удар по Старобешевской ГЭС наносился из американской РСЗО HIMARS, имеющиеся в распоряжении ВС Украины. Кроме того, Киев обстрелял ракетами «Точка-У» Зуевскую ТС, расположенную в Зугрэсе. Станция также получила повреждения, но в настоящий момент продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, что Украина уже нанесли ДНР ущерб на 1,3 триллиона долларов. Сейчас она продолжает увеличивать эту сумму, переключившись на объекты энергетической инфраструктуры республики.

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