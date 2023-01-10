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9 января российские ВС нанесли ракетные удары по оккупированному украинскими боевиками Херсону. Официальный Киев моментально начал распространять свое привычное вранье о попадании ракет по гражданским объектам, но уже сейчас известно, какие именно цели были поражены.

Портал «Военное обозрение» со ссылкой на надежные источники поясняет, что удары наносились по Корабельному, Суворовскому и Днепровскому отделам полиции. На этих объектах находились представители украинских спецслужб. Известно, что во всех трех отделах было не менее 300 сотрудников СБУ и других силовых структур.

По сообщениям украинской стороны, есть немало раненых и погибших. Точное их количество пока установить не удается. Известно лишь, что ВСУ подгоняли к объектам военные автомобили, на которых вывозили «трехсотых» и «двухсотых».

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