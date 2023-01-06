Никита Михалков, известный российский кинорежиссер и председатель Союза кинематографистов был в тяжелом состоянии госпитализирован и помещен в реанимационное отделение московской больницы № 52. Стали известны подробности причины госпитализации деятеля российского киноискусства.

Как сообщают источники, Никита Сергеевич находится в сознании, однако в результате системного воспалительного процесса, вызванного гриппом, медики были вынуждены провести госпитализацию. Также сообщается, что у кинорежиссера наблюдаются проблемы с ЖКТ. Отмечается, что на данный момент дыхательный процесс Михалкова врачам удалось нормализовать. Никите Сергеевичу вводят низкий поток кислорода.

Ранее сообщалось, что у Никиты Михалкова был диагностирован коронавирус. Но в пресс-службе кинорежиссера сообщили, что Михалков заболел обычным гриппом. Однако в результате осложнения процесса болезни у него развилась пневмония. Поэтому Никита Сергеевич был переведен в реанимационное отделение одной.