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Врач Александр Сеикаев совершил подвиг в Токмаке Запорожской области в ходе массированных обстрелов со стороны ВС Украины. Он спас жизни нескольких десятков человек, но сам, к сожалению, погиб, сообщает «Московский комсомолец».

Сеикаев, командовавший отдельным медсанитарным батальоном, после первых ударов ВСУ по больнице начал процесс эвакуации пациентов в ближайшее укрытие. Вместе с больными он отправлял и врачей, чтобы в случае чего было кому оказывать медицинскую помощь.

Врач не стал прятаться в укрытии сам, он остался присматривать за тяжелобольными пациентами, которых не было возможности эвакуировать. В результате он вместе с ними попал под очередной удар противника и погиб. Но отправленные им в укрытие пациенты и врачи остались живы именно благодаря оперативным и грамотным действиям командира.

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