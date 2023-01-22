Украинская артиллерия с бомбами малого диаметра GLSDM сможет наносить удары с расстояния в 150 км. Это позволит боевикам атаковать не только Крым, о котором не прекращают говорить представители киевского режима, но и Воронежскую, Брянскую, Курскую, Орловскую и Белгородскую области.

До настоящего момента в распоряжении Киева были только ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью в 80 километров. Сейчас этот показатель возрастет практически вдвое. Бомбы с мотором и крыльями предназначены для запуска с наземных боевых систем, которые уже имеются у Киева.

Снаряды GLSDB разработаны шведским производителем SAAB. У Соединенных Штатов имеется около 30 тысяч таких боезарядов, но какое количество передано Киеву, пока не установлено.