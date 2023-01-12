Более 1200 единиц военной техники прибывает в порт Флиссинген (Нидерланды) из США. В списках среди прочего – танки Abrams и боевые машины машины пехоты Bradley. Об этом пишет агентство Reuters – передаёт РИА “Новости”.

Техника предназначена для передачи союзникам США по НАТО – Польше и Литве – в рамках мероприятий по укреплению восточного фланга Североатлантического военного блока. Техника прибывает партиями, первая пришла ещё в среду 11 января, уточняет Reuters.

Новый виток усиления американского присутствия в Европе начался в 2014 году. С этого времени США активно направляют военные подразделения, которые развёртываются в Европе. Кроме того, союзникам США поступает различная военная техника.

В Кремле ранее заявляли, что такие действия США только усиливают конфронтацию между Россией и странами НАТО.