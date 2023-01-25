10 тысяч американских военных сейчас находится на территории Польши, и их численность увеличивать не планируется. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Отвечая на вопрос журналиста радиостанции, Кирби отметил, что не так давно США увеличили своё военное присутствие в Европе, отправив на континент дополнительно 20 тысяч военнослужащих. Что касается именно Польши, то здесь Кирби добавил: у него нет никаких данных, что часть американских войск могла пополнить расквартированный контингент в этой стране.

Вместе с этим Кирби рассказал, что дополнительное число в 20 тысяч военных будет и дальше сохраняться. Периодические военнослужащих будут менять, то есть проводить ротацию.