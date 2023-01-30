60 единиц техники. Такое количество боевых машин пехоты Bradley направил Вашингтон Киеву в рамках реализации объявленного ранее пакета военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Транспортное командование Вооружённых Сил США.

В ведомстве уточнили, что судно с военным грузом из штата Южная Калифорния вышло ещё на прошлой неделе. Для перевозки БМП зафрахтован корабль, принадлежащий норвежско-шведской компании. Когда боевые машины пехоты должны прибыть в распоряжение ВСУ, не уточняется.

Отправленная военная техника – только первая партия из того объёма, который США пообещали передать Украине. Всего в рамках военной помощи Киеву должны поставить 109 БМП Bradley. В этот же пакет военной помощи включены в числе прочего танки Abrams, а также бронетранспортеры Stryker.

США стали усиленно поставлять вооружение на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе. Общий объём военной помощи Киеву со стороны Вашингтона оценивается в сумму более 20 миллиардов долларов.