ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

60 единиц техники. Такое количество боевых машин пехоты Bradley направил Вашингтон Киеву в рамках реализации объявленного ранее пакета военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Транспортное командование Вооружённых Сил США.

В ведомстве уточнили, что судно с военным грузом из штата Южная Калифорния вышло ещё на прошлой неделе. Для перевозки БМП зафрахтован корабль, принадлежащий норвежско-шведской компании. Когда боевые машины пехоты должны прибыть в распоряжение ВСУ, не уточняется.

Отправленная военная техника – только первая партия из того объёма, который США пообещали передать Украине. Всего в рамках военной помощи Киеву должны поставить 109 БМП Bradley. В этот же пакет военной помощи включены в числе прочего танки Abrams, а также бронетранспортеры Stryker.

США стали усиленно поставлять вооружение на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе. Общий объём военной помощи Киеву со стороны Вашингтона оценивается в сумму более 20 миллиардов долларов.

Вам может понравиться

Кнутов уверен, что боевые самокаты ВС Латвии не помогут ВС Украины в СВО России

Боевые самокаты, которые на Украину отправляет Латвия – это не более, чем символическая помощь. В зоне боевых действий от такой “техники” нет никакой пользы. Разве что использовать ее для перевозки

Bloomberg: Запад не должен забывать о своих военных фиаско при оценке перспектив СВО на Украине

В Индии, которую Запад считает своим союзником, подавляющее большинство граждан считают виновными в конфликте на Украине Соединенные Штаты и НАТО. Мало того, нечто подобное вполне может наблюдаться и в Европе,

Советник Пушилина Гагин: Силы РФ могут взять Артемовск в окружение через несколько дней

Боевые действия за Артемовск близки к своему завершению. Российские ВС уже через несколько дней могут полностью окружить город и закрыть группировку противника в котле, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.