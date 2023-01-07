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Украинские власти без умолку рассказывают, как быстро они восстановят энергосистему, поврежденную в результате российских ракетных атак. Однако сделать это не так просто, как кажется политикам и пропагандистам, пишет «Московский комсомолец».

Как у Киева, так и его западных «партнеров», пытающихся оказать помощь в восстановлении электросетей, возникло сразу две серьезных проблемы. Первая их них – отсутствие необходимого оборудования. Его ищут почти по всей планете, однако найти не могут. Соединенные Штаты вынуждены обращаться к частным компаниям, чтобы получить все, что требуется Украине для налаживания работы системы энергоснабжения.

Еще одна проблема – это несовместимость компонентов электросети. Частота переменного тока на европейском континенте и на Украине в том числе составляет 50 герц, а в США – 60. Это полностью исключает возможность использования американских элементов в украинской энергосистеме.

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