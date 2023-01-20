ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединённые Штаты Америки постепенно движутся к тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе может начаться большой военный конфликт. США уже подготавливают союзников для конфронтации с Китаем. Такое мнение высказал журналист французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе – сообщает РИА “Новости”.

По словам Лассе, за основу взята методика, которую США использовали на Украине для конфликта с Россией. Обозреватель приводит слова одного из высокопоставленных военных США, генерала Джеймса Бирмана. Тот заявлял, что после 2014 года Вашингтон прорабатывал варианты поддержки Украины и обучал бойцов ВСУ. Американский военный назвал такие действия “театром”.

Сейчас “театр” готовится и для противостояния с Китаем, уверяет французский журналист. В частности, на это указывает то, что США активизировали работу со своими союзниками. Кроме того, сам Бирман не отрицал, что Вашингтон готовит “театр” на Филиппинах, в Японии и “других местах”.

Вам может понравиться

«СП»: ВСУ столкнулись с «эффектом домино» в боях за Бахмут, опыт Соледара показывает, как надо брать города

Киев рассказывает чуть ли не о полугодовой осаде Соледара, пытаясь выставить освобождение города российскими войсками затяжной и сложной операцией. Но на деле ВС РФ не предпринимали ранее никаких попыток взять

В Пентагоне поддержали стремление Украины вернуть Крым

Киевские власти “имеют право” вернуть полуостров Крым в состав Украины. В этом США их поддерживают. Такое заявление сделала в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх – сообщает ТАСС. Ранее в

Пятая бригада наступает на Марьинку и громит позиции ВСУ из всех видов вооружения

Пресс-служба Народной милиции ДНР рассказала о боевых действиях под Марьинкой и об успешном продвижении артиллеристов 5-й гвардейской бригады 1-го Армейского корпуса НМ. Отмечается, что артиллерийские подразделения, которые вооружены и реактивными