Соединённые Штаты Америки постепенно движутся к тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе может начаться большой военный конфликт. США уже подготавливают союзников для конфронтации с Китаем. Такое мнение высказал журналист французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе – сообщает РИА “Новости”.

По словам Лассе, за основу взята методика, которую США использовали на Украине для конфликта с Россией. Обозреватель приводит слова одного из высокопоставленных военных США, генерала Джеймса Бирмана. Тот заявлял, что после 2014 года Вашингтон прорабатывал варианты поддержки Украины и обучал бойцов ВСУ. Американский военный назвал такие действия “театром”.

Сейчас “театр” готовится и для противостояния с Китаем, уверяет французский журналист. В частности, на это указывает то, что США активизировали работу со своими союзниками. Кроме того, сам Бирман не отрицал, что Вашингтон готовит “театр” на Филиппинах, в Японии и “других местах”.