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Военнослужащие 100-го и 101-го батальонов 61-й бригады ВСУ бесследно исчезли. Портал «Военное дело» пишет, что эти подразделения принимали участие в боевых действиях под Соледаром.

Авторы публикации проанализировали объявления о поиске украинских военных, которые публикуются в тематических группах и телеграм-каналах, и отметили, что родственники разыскивают уже не менее 40 боевиков, которые пропали без вести.

Напомним, что под Соледаром в настоящий момент идут ожесточенные бои, российские ВС прорвали оборону и заставляют противника отступать. Именно поэтому можно предположить, что батальонов, военнослужащие которых уже некоторое время не выходят на связь, больше не существует вообще.

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