ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin на Херсонском направлении попала под удар ВС РФ и превратилась в бесполезную груду металлолома. Об уничтожении САУ сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он пояснил, что Россия продолжает успешно проводить мероприятия по контрбатарейной борьбе. Именно они позволили установить точное местоположение артиллерийской установки ВСУ и уничтожить ее без возможности восстановления.

Помимо этого, российская артиллерия обеспечила мощную огневую поддержку добровольческим подразделениям, которые освободили от оккупации ВСУ населенный пункт Клещеевка неподалеку от Артемовска в ДНР.

ВС РФ также ликвидировали гаубицы “Мста-Б” и Д-30, которые достались украинским боевикам в наследство от Советской армии.

Вам может понравиться

Уилл Смит опубликовал видео с песней российского рэпера

Американский актер Уилл Смит в популярной социальной сети опубликовал ролик с песней российского исполнителя – рэпера Xcho. Видео было сопровождено композицией Xcho «Ты и я». На видео изображено, как мужчина

Мэр Сеновоз: жители Энергодара в Запорожской области стремятся вернуться в родной город

Чтобы вернуться в родной Энергодар, местным жителям, ранее выехавшим на украинскую территорию, приходится прокладывать длинные маршруты через третьи страны, пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Эдуарда Сеновоза. Глава

Express: Указ Путина о торпедах «Посейдон» окажет стратегическое влияние на НАТО

Появление в распоряжении ВС РФ полностью функционирующих подводных беспилотников “Посейдон” окажет на Североатлантический альянс стратегическое влияние. Такой вывод сделал британский журналист Рохан Гупта в издании Express. Он напомнил, что “торпеды