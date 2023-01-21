Американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin на Херсонском направлении попала под удар ВС РФ и превратилась в бесполезную груду металлолома. Об уничтожении САУ сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он пояснил, что Россия продолжает успешно проводить мероприятия по контрбатарейной борьбе. Именно они позволили установить точное местоположение артиллерийской установки ВСУ и уничтожить ее без возможности восстановления.

Помимо этого, российская артиллерия обеспечила мощную огневую поддержку добровольческим подразделениям, которые освободили от оккупации ВСУ населенный пункт Клещеевка неподалеку от Артемовска в ДНР.

ВС РФ также ликвидировали гаубицы “Мста-Б” и Д-30, которые достались украинским боевикам в наследство от Советской армии.