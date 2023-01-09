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Часть БМП Marder, которые немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал Украине, придётся взять из запасов Бундесвера. Об этом пишет издание Spiegel – передаёт РИА “Новости”.

Боевые машины пехоты сейчас “лихорадочно” ищут по всей Германии, сообщает немецкое издание. Предполагается, что технику Киеву передадут уже в марте, однако необходимого числа машин на складах попросту нет. Они есть у оборонного концерна Rheinmetall, но БМП требуется модернизация, которая в короткое время вряд ли завершиться. Таким образом, можно предположить, что часть обещанной техники Берлин передаст из запасов собственных вооружённых сил.

Spiegel отмечает, что вопросом, откуда немецкие власти будут брать обещанные 40 БМП появились ещё тогда, когда только канцлер Шольц объявил о такой инициативе. На соответствующий вопрос, поставленный перед правительством ФРГ, там не смогли ответить.

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