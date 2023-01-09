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Баллистические ракеты из Ирана помогут России держать под контролем каждый уголок Украины, уничтожая любые требуемые объекты на всей территории страны. При этом украинская ПВО ничего не сможет сделать с такими боезарядами, рассказал немецкий эксперт Маркус Шиллер.

В своей публикации, перевод которой представил портал Ura.ru, Шиллер продолжил популярную на Западе тему закупки вооружений Россией у Ирана. Хотя никаких официальных подтверждений такому сотрудничеству нет, многие военные аналитики США и Европы задействуют всю свою фантазию, рассказывая о нем все новые детали.

Шиллер уверен, что имеющаяся в распоряжении Киева система противовоздушной обороны, которая успешно сбивает дроны-камикадзе и крылатые боезаряды, не сумеет справиться с иранскими баллистическими ракетами. Поэтому ВС РФ смогут уничтожить «каждый уголок Украины».

Напомним, что ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что вместо санкций против России Запад должен нанести удары по иранским предприятиям, которые занимаются производством ракет.

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