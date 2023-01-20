Появление в распоряжении украинской армии танков натовского образца может вдохновить Киев на танковый прорыв на одном из участков линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ должны надлежащим образом подготовиться к отражению подобной атаки.

Он пояснил, что на отдельных направлениях российская оборона сейчас не готова к отражению танковых атак противника. Поэтому необходимо не только выстраивать ее в несколько эшелонов, но и усиливать, чтобы сдерживать большое количество боевых машин. Киев обязательно попытается сформировать танковые клинья, которые будут пытаться вгрызаться в российскую линию обороны. Отразить эти атаки – главная задача, приводит слова аналитика портал “Свободная пресса”.

Помимо этого, российские войска должны оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, причем их необходимо распределять таким образом, чтобы не давать противнику возможности уничтожить вооружение ракетами РСЗО HIMARS или артиллерийскими установками.