Соединенные Штаты долго сомневались, но все же решились отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы усилить противовоздушную оборону. Однако ВС РФ уже готовят теплый прием новому для Киева виду американского оружия, пишет портал «Свободная пресса».

Отмечается, что ЗРК «Пэтриот» способны сбивать крылатые ракеты и самолеты, поэтому США рассчитывают на надежную защиту украинской пехоты во время наземных операций. Однако пока неизвестно, сколько комплексов получит Киев.

Военный эксперт Михаил Ходаренок напоминает, что боевики ВСУ уже отправились в США, чтобы освоить работу с «Пэтриотами». Не исключено, что уже в ближайшее время пара-тройка комплексов окажется на Украине – это позволит проводить своеобразные «практические занятия» в боевой обстановке. Один из ЗРК может быть развернут таким образом, чтобы прикрыть от ударов ВС РФ столицу Украины.

Эксперты напоминают также, что Patriot – стационарный комплекс, который невозможно перемещать с места на место после каждого выстрела. И в этом кроется главная его проблема. ВС РФ быстро обнаружат ЗРК и могут задействовать ракеты ОТРК «Искандер» или даже гиперзвуковые «Кинжалы» для его уничтожения.