В Донецкой Народной Республике отреагировали на новости о крупном пакете военной помощи, которую США предоставили Украине. На прошлой неделе стало известно, что американские власти выделили ВСУ военной техники и оружия на общую сумму в 3 миллиарда долларов. Вся эта техника будет “перемолота” на фронте – заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Об этом пишет РИА “Новости” и публикует соответствующее обращение представителя властей Республики.

Гагин рассказал, что в пакет военной помощи включены танки, реактивные системы залпового огня, БТРы и так далее. Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР отметил, что “воевать мы умеем”, и вся техника будет “перемолота” на линии боевого соприкосновения.

Помимо этого Гагин также выразил надежду, что российские войска будут уничтожать транспортные пути, по которым военная западная техника будет поставляться на Украину в распоряжение ВСУ. В первую очередь речь идёт о железнодорожных путях.

Страны Запада значительно усилили поставки своего оружия на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе. Больше всего техники поставляют США. Военная помощь от этой страны уже исчисляется многими миллиардами долларов.