Артемовск, бои за который не прекращаются с лета прошлого года, взят российскими ВС в оперативное окружение. Вокруг города активно работают артиллерийские подразделения, наносящие удары по оказывающему отчаянное сопротивление противнику. Кроме того, две мощных штурмовых группировки охватывают Артемовск с обеих сторон, сообщил на «Первом канале» советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он также отметил, что с Бахмутского направления сильно упала интенсивность обстрелов Донецка, которые ВСУ осуществляли практически постоянно. Такого результата удалось добиться эффективной работой российской артиллерии, которая громит позиции противника и не дает боевикам даже голову высунуть из окопов.

Издание «Известия» напоминает, что 10 января западные эксперты порекомендовали командованию ВСУ вывести подразделения из Артемовска и Соледара. В противном случае потери, которые и так являются катастрофическими для украинской армии, увеличатся в несколько раз.