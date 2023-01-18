Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин рассказал об артиллерийских ударах ВС РФ по позициям наемников из Польши в Донбассе. Он пояснил, что местоположение поляков сдали украинские военные.

Боевики ВСУ не таясь переговаривались в эфире и обсуждали позиции польских наемников. Радиоперехват дал возможность установить точные координаты «серых гусей». Сразу же после этого позиции накрыла российская артиллерия.

Гагин напоминает, что польские политики бесконечно твердят о готовности оказывать еще больше помощи Киеву, они давят на Берлин, чтобы тот разрешил отправить на Украину танки Leopard. Но вот на поле боя отношения между украинскими боевиками и наемниками из Польши оставляют желать лучшего. Это вызывает даже смех, так как две эти стороны ненавидят друг дружку.

Украинцы считают поляков «вынужденными и весьма неприятными попутчиками», которых им приходится терпеть. Кроме того, именно наемники из Польши всегда оказываются на самых сложных участках линии соприкосновения, так как боевики ВСУ подставляют “союзников”.