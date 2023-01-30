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Боевые действия за Артемовск близки к своему завершению. Российские ВС уже через несколько дней могут полностью окружить город и закрыть группировку противника в котле, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Он пояснил, что трасса из Часова Яра в Артемовск в настоящий момент находится под огневым контролем ВС РФ, что существенно осложняет Киеву снабжение своих войск. Кроме того, освобождение Благодатного позволило заблокировать еще один путь, по которому в Бахмут доставлялись боеприпасы и оружие для боевиков.

Сейчас российские ВС близки к тому, чтобы выполнить все поставленные боевые задачи, заявил Гагин. Но при этом отметил, что важно не торопить события, чтобы свести к минимуму возможные потери.

Ранее немецкий журналист Джулиан Репке пообщался с украинскими боевиками, но не стал передавать их рассказы о ситуации в Артемовске. Он отметил, что если бы это сделал, то его назвали бы русским пропагандистом.

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